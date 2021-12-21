Товарищеский матч между сборными России и Канады перед МЧМ-2022 официально перенесён

Подтвердились слухи о переносе товарищеского матча между сборными России и Канады перед МЧМ-2022.

«Оргкомитет МЧМ-2022 проинформировал команды о новом расписании товарищеских матчей: игра России и Канады состоится в Эдмонтоне 24 декабря в 3:00 по московскому времени», – сообщила в «Твиттере» пресс-служба Федерации хоккея России.

Ранее была отменена товарищеская встреча между Россией и Германией.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии. Первый матч на турнире подопечные Сергея Зубова проведут в понедельник, 27 декабря, с шведской сборной. Стартовое вбрасывание состоится в 0:30 по московскому времени.