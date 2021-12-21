Капризов установил личный рекорд по проведённому времени на льду в матче с «Далласом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.



Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил личный рекорд по времени, проведённому на льду в НХЛ. Он сыграл 24 минуты и 47 секунд матча. Предыдущий рекорд составлял 24 минуты и 9 секунд и был установлен в матче с «Вегас Голден Найтс» 1 апреля этого года.



В составе победителей забивали Джо Павелски, Эса Линделль, Тайлер Сегин, Роопе Хинц, Якоб Петерсон, Миро Хейсканен и Джейми Бенн. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Райан Хартман, Кевин Фиала (дубль) и Кирилл Капризов.



На счету Дениса Гурьянова две голевые передачи. У российского защитника Дмитрия Куликова коэффициент полезности «-1».



Россиянин Кирилл Капризов поучаствовал в первом голе «Миннесоты», отдав голевую передачу на Райана Хартмана. Во втором периоде Кирилл забросил третью шайбу своей команды. В третьем периоде Кирилл вновь ассистировал партнёру. Теперь на счету Капризова 12 заброшенных шайб и 24 голевых передачи в 30 матчах этого сезона.



Хоккеист по ходу матча сначала повторил, а затем и побил рекорд «Миннесоты», установленный Марианом Габориком в сезоне-2007/2008, сообщает в «Твиттере» NHL Public Relations. Словацкий игрок тогда набрал 34 очка в 30 первых играх сезона, забросив 18 шайб и сделав 16 голевых передач.

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