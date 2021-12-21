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Лайпсик: Воробьёв даёт игрокам свободу, в «Магнитке» я смог максимально раскрыться

Лайпсик: Воробьёв даёт игрокам свободу, в «Магнитке» я смог максимально раскрыться
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Нападающий «Металлурга» Брендан Лайпсик прокомментировал игру в клубе под руководством Ильи Воробьёва.

«Мне очень нравится играть у Ильи Воробьёва. Он даёт атакующим игрокам свободу, позволяет играть и проявлять креативность. Если говорить обо мне и других атакующих ребятах, то Воробьёв – честный тренер, прямо скажет, если ты не справляешься в обороне, делаешь что-то не так. Воробьёв выиграл Кубок Гагарина, это великолепный опытный тренер, знает, чего ждать от игроков. Для меня работа с ним – отличный опыт. В Магнитогорске мне дают больше свободы на льду, но плюс к этому у меня серьёзно выросло игровое время. Я получаю больше возможностей, уверенность растёт.

Россияне из «Вашингтона» сказали Воробьёву, что я советский игрок? Даже не знаю, что это значит… Если это значит, что я люблю играть в атаке, держать шайбу, то, полагаю, это верно. Мне нравится играть в атаке, особенно здесь. Чувствую, что способен приносить пользу при игре с шайбой. «Металлург» — идеальная команда, чтобы проявить свои атакующие способности.

По юниорке я играл в WHL за «Портленд», у нас была очень сильная атакующая команда. Думаю, оттуда и пошло, потом в АХЛ и НХЛ я тоже в какой-то мере старался показывать такую игру. Но, пожалуй, именно в этом году в «Магнитке» я смог максимально раскрыться, быть самим собой на льду», — сказал Лайпсик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

«Это самый радостный год за долгое время. В «Магнитке» я смог быть самим собой на льду» «Это самый радостный год за долгое время. В «Магнитке» я смог быть самим собой на льду»
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