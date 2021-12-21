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22 декабря в НХЛ пройдут два матча с участием «Вашингтона» и «Тампы»

22 декабря в НХЛ пройдут два матча с участием «Вашингтона» и «Тампы»
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Завтра, 22 декабря, в Национальной хоккейной лиге состоятся два матча регулярного чемпионата.

Ранее стало известно, что НХЛ приостановит матчи чемпионата до Рождества. Лига и Ассоциация игроков сообщили, что матчи, запланированные на 23 декабря, будут отложены.

Встречи «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» будут сыграны завтра, 22 декабря, по расписанию. Остальные восемь матчей игрового дня были перенесены.

Напомним, клубы уйдут на выходные с 22 по 25 декабря. 26 декабря все игроки и персонал сдадут тесты на COVID-19. 27 декабря, если обстановка с заражениями будет стабильная, то матчи регулярного сезона возобновятся.

Матч между «Филадельфией» и «Вашингтоном» начнётся в 3:00 мск, игра «Вегаса» и «Тампы» — в 6:00 мск.

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