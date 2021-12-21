Проворов: 400 матчей подряд за «Филадельфию» значат многое. Я не планирую останавливаться

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов, который ранее провёл свой 400-й матч за команду подряд, прокомментировал данное достижение.
«Я горжусь тем, что могу выходить на лёд в каждом матче и имею возможность помогать своей команде добиваться побед. Для меня 400 подряд проведённых матчей значат многое, и я не планирую останавливаться. Я хочу и дальше продолжать усердно работать и внимательно следить за своим состоянием, чтобы играть как можно больше.
Партнёры по обороне? В последних нескольких матчах ребята показывают отличную игру. На мой взгляд, вся команда стала играть лучше. Все стараются подключаться к атакам, двигать шайбу, убегать в отрывы… Как команда мы идём в правильном направлении. Надеюсь, что и в будущем мы продолжим в том же духе», — приводит слова Проворова официальный сайт НХЛ.
«Филадельфия» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 29 баллов после 29 матчей. В следующей встрече «Флайерз» сыграют с «Вашингтон Кэпиталз» (22 декабря, 3:00 мск).
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