Капризов совершил две голевые ошибки, которые привели к заброшенным шайбам «Далласа»

«Даллас Старз» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 7:4. Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр».
Российский нападающий гостей Кирилл Капризов стал автором заброшенной шайбы, а также отдал две голевые передачи. Также 24-летний форвард совершил две голевые ошибки, которые привели к голам в ворота «Миннесоты».
После потери Капризова на чужой синей линии в контратаке свою шайбу на 44-й минуте забросил финский защитник Миро Хейсканен.
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На 59-й минуте россиянин совершил неточный пас в зоне атаки, после чего окончательный счёт установил Джейми Бенн, забросив шайбу в пустые ворота.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».
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