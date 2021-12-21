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Капризов совершил две голевые ошибки, которые привели к заброшенным шайбам «Далласа»

Капризов совершил две голевые ошибки, которые привели к заброшенным шайбам «Далласа»
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«Даллас Старз» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 7:4. Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр».

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов стал автором заброшенной шайбы, а также отдал две голевые передачи. Также 24-летний форвард совершил две голевые ошибки, которые привели к голам в ворота «Миннесоты».

После потери Капризова на чужой синей линии в контратаке свою шайбу на 44-й минуте забросил финский защитник Миро Хейсканен.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

На 59-й минуте россиянин совершил неточный пас в зоне атаки, после чего окончательный счёт установил Джейми Бенн, забросив шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

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