«У «Миннесоты» есть мастера вау-уровня. Отличная победа». Боунесс — о 7:4 с «Уайлд»
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Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (7:4).
«Мы хотели расплатиться с ними за игру в Миннесоте (в предыдущей очной встрече «Миннесота» одержала победу со счётом 7:2. — Прим. «Чемпионата»). Нам хотелось начать игру со всей силы, и нам это удалось. Мне не нравится пропускать четыре шайбы, но у соперника очень хорошая команда. У них есть мастера вау-уровня. В целом отличная вышла победа.
Семь голов, семь разных авторов голов, это приятно видеть, отличный баланс. Нам это было нужно. Мы говорили об этом весь год. Нам нужна сбалансированная результативность», — цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ.
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