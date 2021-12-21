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The Athletic представил вариант состава сборной Канады на ОИ-2022 с учётом игроков НХЛ

The Athletic представил вариант состава сборной Канады на ОИ-2022 с учётом игроков НХЛ
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The Athletic представил свой состав сборной Канады на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), если на хоккейный турнир отправятся представители Национальной хоккейной лиги.

Нападающие:
Джонатан Юбердо – Коннор Макдэвид – Стивен Стэмкос;
Брэд Маршан – Сидни Кросби – Натан Маккиннон;
Джон Таварес – Брейден Пойнт – Митчелл Марнер;
Райан О'Райлли — Патрис Бержерон – Марк Стоун.
Том Уилсон — Мэтью Барзал.

Защитники:
Девон Тэйвз — Кейл Макар;
Ши Теодор — Алекс Пьетранджело;
Дарнелл Нурс — Аарон Экблад;
Морган Райлли — Дрю Даути.

Вратари: Марк-Андре Флёри, Джордан Биннингтон, Картер Харт.

Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ. Крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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