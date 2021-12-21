The Athletic представил вариант состава сборной Канады на ОИ-2022 с учётом игроков НХЛ

The Athletic представил свой состав сборной Канады на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), если на хоккейный турнир отправятся представители Национальной хоккейной лиги.



Нападающие:

Джонатан Юбердо – Коннор Макдэвид – Стивен Стэмкос;

Брэд Маршан – Сидни Кросби – Натан Маккиннон;

Джон Таварес – Брейден Пойнт – Митчелл Марнер;

Райан О'Райлли — Патрис Бержерон – Марк Стоун.

Том Уилсон — Мэтью Барзал.



Защитники:

Девон Тэйвз — Кейл Макар;

Ши Теодор — Алекс Пьетранджело;

Дарнелл Нурс — Аарон Экблад;

Морган Райлли — Дрю Даути.



Вратари: Марк-Андре Флёри, Джордан Биннингтон, Картер Харт.



Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно быть озвучено в ближайшие дни. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ. Крайний срок отказа от участия игроков НХЛ в Олимпиаде без штрафа – 10 января.



Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.