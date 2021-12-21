Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мухамадуллин: огромная честь играть за Россию на МЧМ. Очень важный турнир для всей страны

Мухамадуллин: огромная честь играть за Россию на МЧМ. Очень важный турнир для всей страны
Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин рассказал о настрое перед молодёжным чемпионатом мира, который пройдёт в Канаде с 26 декабря по 6 января 2022 года.

«Как отреагировал на попадание в итоговый состав молодёжной сборной? Обрадовался! Это огромная радость и честь играть за свою страну на таком важном турнире.

МЧМ проходит в период новогодних праздников. Как такая обстановка? Да, в прошлый Новый год тоже выступал на МЧМ. Особая атмосфера, всё очень круто! Настрой — только боевой. Очень важный турнир как для нас, так и для всей страны.

Состав групп на МЧМ-2022

Сложно было после клуба перестраиваться на игровые схемы сборной? У нас есть достаточно времени, чтобы подстроиться под схемы, так что с этим нет никаких проблем.

Каждая игра важна, любой соперник силён по-своему. Будем настраиваться на все матчи одинаково. На таких соревнованиях всегда есть дополнительное чувство ответственности и волнение соответственно. Самое главное – принять и справиться с этим», — цитирует Мухамадуллина официальный сайт «Салавата».

Способны ли Аскаров, Мичков и Ко выиграть золото? Россия назвала состав на МЧМ Способны ли Аскаров, Мичков и Ко выиграть золото? Россия назвала состав на МЧМ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021