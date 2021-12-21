Мухамадуллин: огромная честь играть за Россию на МЧМ. Очень важный турнир для всей страны

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин рассказал о настрое перед молодёжным чемпионатом мира, который пройдёт в Канаде с 26 декабря по 6 января 2022 года.
«Как отреагировал на попадание в итоговый состав молодёжной сборной? Обрадовался! Это огромная радость и честь играть за свою страну на таком важном турнире.
МЧМ проходит в период новогодних праздников. Как такая обстановка? Да, в прошлый Новый год тоже выступал на МЧМ. Особая атмосфера, всё очень круто! Настрой — только боевой. Очень важный турнир как для нас, так и для всей страны.
Сложно было после клуба перестраиваться на игровые схемы сборной? У нас есть достаточно времени, чтобы подстроиться под схемы, так что с этим нет никаких проблем.
Каждая игра важна, любой соперник силён по-своему. Будем настраиваться на все матчи одинаково. На таких соревнованиях всегда есть дополнительное чувство ответственности и волнение соответственно. Самое главное – принять и справиться с этим», — цитирует Мухамадуллина официальный сайт «Салавата».
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