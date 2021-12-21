Проворов: было бы досадно пропустить две Олимпиады. Надеемся поехать и ждём информации

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов прокомментировал ситуацию с участием хоккеистов из НХЛ в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Как мы знаем, сейчас этот вопрос решается между НХЛ и профсоюзом, так что нужно набраться терпения. Когда будет больше информации, тогда и поговорим об этом подробно. Сейчас много неопределённости, которая возникает в связи со сложившейся ситуацией.
Конечно, я хочу поехать на Олимпиаду. Как вы знаете, у меня не было возможности сыграть на предыдущих Играх, а предстоящие могут дать такой шанс. Было бы досадно пропустить две Олимпиады, но мы должны поступать правильно.
Так что мы надеемся туда поехать и ждём больше информации, которая в скором времени должна появиться. В данном вопросе нужно учитывать много факторов», – цитирует Проворова официальный сайт НХЛ.
- 21 декабря 2021
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