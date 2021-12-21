Свечков рассказал о подготовке сборной России к МЧМ-2022

Нападающий молодёжной сборной России Фёдор Свечков прокомментировал подготовку к МЧМ-2022 в Канаде.



«Сегодня на тренировке поработали над единоборствами, поработали над действиями спецбригад, действиями на вбрасывании. Мы ещё не в идеальном состоянии из-за акклиматизации, но у нас ещё есть время, чтобы прийти в оптимальные кондиции. С кем тяжелее всего бороться на льду? С Кириллом Стекловым – он и сам двухметровый, да ещё и клюшка такая же. На самом деле у нас все ребята сильные. Стараемся готовить друг друга к матчам, работаем в полную силу.

Мы стараемся побольше общаться друг с другом во время обедов и ужинов в отеле. Но в «пузыре» есть и плюс – на каждую тренировку приходим с большой радостью, ментально отдыхаем от нахождения в номерах.



Много льда не бывает. Да и я вообще люблю остаться подольше, побросать, поработать с шайбой. Но у нас интенсивные тренировки, поэтому нужно успевать восстанавливаться.



Как сильно жду матча с Канадой? Мы давно не играли в хоккей – почти месяц, очень жду. Волнуюсь? Немного. На самом деле всё хорошо – готовимся в рабочем режиме. Понимаем, что это будет хорошая проверка перед чемпионатом мира», – цитирует Свечкова пресс-служба ФХР.