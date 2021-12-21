Тренер «Лос-Анджелеса»: странно, когда с матчей снимают игроков, ощущающих себя прекрасно
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Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Национальной хоккейной лиге.
«Что действительно выглядело очень странно для нас, так это то обстоятельство, что у нас были игроки, которые по большей части чувствовали себя прекрасно, но их снимали с игры. Грипп. Кашель. Типичные зимние вещи, с которыми столкнулась наша команда. Эти хоккеисты могли играть, а те, кто попадал в протокол, — нет. Но я всё понимаю и верю, что мы находимся в надёжных руках», — цитирует Маклеллана APNews.com.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ отложен до 26 декабря. «Лос-Анджелес» в настоящий момент занимает 10-е место в таблице Западной конференции, после 30 матчей набрав 33 очка.
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