Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Лос-Анджелеса»: странно, когда с матчей снимают игроков, ощущающих себя прекрасно

Тренер «Лос-Анджелеса»: странно, когда с матчей снимают игроков, ощущающих себя прекрасно
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Национальной хоккейной лиге.

«Что действительно выглядело очень странно для нас, так это то обстоятельство, что у нас были игроки, которые по большей части чувствовали себя прекрасно, но их снимали с игры. Грипп. Кашель. Типичные зимние вещи, с которыми столкнулась наша команда. Эти хоккеисты могли играть, а те, кто попадал в протокол, — нет. Но я всё понимаю и верю, что мы находимся в надёжных руках», — цитирует Маклеллана APNews.com.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ отложен до 26 декабря. «Лос-Анджелес» в настоящий момент занимает 10-е место в таблице Западной конференции, после 30 матчей набрав 33 очка.

НХЛ тормознула сезон, про Олимпиаду с суперзвёздами точно можно забыть? LIVE решения лиги НХЛ тормознула сезон, про Олимпиаду с суперзвёздами точно можно забыть? LIVE решения лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021