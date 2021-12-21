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«Северсталь» заключила контракт с экс-защитником «Куньлуня» Хлыстовым до конца сезона

«Северсталь» заключила контракт с экс-защитником «Куньлуня» Хлыстовым до конца сезона
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«Северсталь» подписала контракт с защитником Никитой Хлыстовым, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Отмечается, что соглашение носит двусторонний характер и рассчитано сроком до конца сезона-2021/2022.

Ранее 28-летний хоккеист в текущем регулярном чемпионате выступал за китайский «Куньлунь Ред Стар», проведя 18 матчей и не набрав результативных баллов при показателе полезности «-8».

Хлыстов уже выступал за «Северсталь» в сезоне-2019/2020. Также в КХЛ защитник играл за «Трактор», магнитогорский и новокузнецкий «Металлург» и «Югру».

«Северсталь» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, после 39 встреч имея в своём активе 51 балл. В следующей встрече подопечные Андрея Разина сыграют в гостях с «Металлургом». Матч пройдёт сегодня, 21 декабря. Начало — в 17:00 мск.

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