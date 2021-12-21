Хартли рассказал о целях «Авангарда» на предстоящий отрезок перед Олимпиадой

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал тренировки команды во время международной паузы, а также ситуацию с зимними Олимпийскими играми 2022 года в Пекине (Китай).
«В связи с тем, что девять игроков были не с командой, а участвовали в Кубке Первого канала, нам приходилось выдумывать что-то во время тренировок. Но это часть игры. Для нас большая честь, что вызвали наших игроков, равно как и для них самих.
У нас остаётся 13 матчей до перерыва на Олимпиаду. Нам важно постараться, чтобы улучшить своё положение в турнирной таблице. Для нас основная цель — играть уверенно и стабильно. Нельзя расслабляться, нужно поднажать, ведь когда закончится перерыв на Олимпиаду, останется лишь четыре игры регулярного чемпионата. Начинаем важный отрезок.
Из-за пандемии коронавируса многое сейчас под вопросом. Весь мир перевернулся с ног на голову. Поживём — увидим, поедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду, эти решения принимать не мне. Мы живём сегодняшним днём, решения будем принимать по факту», — цитирует Хартли пресс-служба «Авангарда».
- 21 декабря 2021
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