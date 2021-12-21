Жамнов: так и не понял, почему финны стали первыми на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов подвёл итоги Кубка Первого канала.
«Зачем сняли вратаря в овертайме? Мы пробовали, это же этап подготовки. Конечно, хотели выиграть, но, снова отмечу, это был этап подготовки к Олимпиаде. Нужно было понять, готовы или нет хоккеисты к стрессовой ситуации, к выходу из неё. А где ещё проверять, если не на таких турнирах? Мы выигрываем Евротуры, выигрываем отдельные этапы, но конечная цель – Олимпийские игры.
Только так и можно проверить. Единственное, до сих пор никто и не понял, почему финны стали первыми, не сыграв матч со шведами. Мы так и не разобрались, какая-то непонятная ситуация. У каждого были разные таблицы и свои объяснения. В овертайме, считаю, мы всё правильно сделали. Понятно, что на Олимпиаде всё будет совсем по-другому. Особенно в матчах навылет. Никто там никого не собирается менять», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 21 декабря 2021
-
16:29
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
14:27
-
14:09
-
13:54
-
13:29
-
13:13
-
12:59
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:45
-
10:35
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:18
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:16
-
08:08
-
07:59
-
07:50
-
07:39