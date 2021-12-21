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Жамнов: так и не понял, почему финны стали первыми на Кубке Первого канала

Жамнов: так и не понял, почему финны стали первыми на Кубке Первого канала
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов подвёл итоги Кубка Первого канала.

«Зачем сняли вратаря в овертайме? Мы пробовали, это же этап подготовки. Конечно, хотели выиграть, но, снова отмечу, это был этап подготовки к Олимпиаде. Нужно было понять, готовы или нет хоккеисты к стрессовой ситуации, к выходу из неё. А где ещё проверять, если не на таких турнирах? Мы выигрываем Евротуры, выигрываем отдельные этапы, но конечная цель – Олимпийские игры.

Только так и можно проверить. Единственное, до сих пор никто и не понял, почему финны стали первыми, не сыграв матч со шведами. Мы так и не разобрались, какая-то непонятная ситуация. У каждого были разные таблицы и свои объяснения. В овертайме, считаю, мы всё правильно сделали. Понятно, что на Олимпиаде всё будет совсем по-другому. Особенно в матчах навылет. Никто там никого не собирается менять», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Россия на Олимпиаде без НХЛ и странная таблица Кубка Первого канала. Эксклюзив с Жамновым Россия на Олимпиаде без НХЛ и странная таблица Кубка Первого канала. Эксклюзив с Жамновым
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