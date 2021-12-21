Главный тренер сборной России назвал кандидатов из КХЛ на ОИ-2022, не игравших на КПК

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал об игроках из Континентальной хоккейной лиги, претендующих на попадание в состав команды на Олимпийские игры 2022 года.



«Воронков, Кузьменко, Слепышев, Галиев, Окулов, Андронов, Бурдасов — всех их мы рассматриваем как кандидатов на поездку на Олимпиаду. Кого-то мы знаем, кто-то был травмирован, поэтому не сыграл на Кубке Первого канала, а некоторые заболели.

За четыре матча на Евротуре мы просмотрели всех ребят в разных ситуациях, получили много информации, дали им информацию. Надо отдать должное всем ребятам — все старались выполнять игровое задание, достойно трудились на тренировках. Если НХЛ не поедет на Олимпиаду, то будет проще донести наши идеи до хоккеистов, ведь они уже знакомы со всеми требованиями», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.