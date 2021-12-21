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Жамнов — о сборной России на Олимпиаде: Ковальчук точно не полетит в Пекин как игрок

Жамнов — о сборной России на Олимпиаде: Ковальчук точно не полетит в Пекин как игрок
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, может ли генеральный менеджер команды Илья Ковальчук отправиться на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай) в качестве игрока.

«Может ли Ковальчук возобновить карьеру, если НХЛ не поедет на Олимпиаду? Нет, у него есть своя ответственная работа в должности генерального менеджера. Он полностью погружён в свои обязанности, поэтому как игрок он точно не полетит в Пекин. Он прекрасно знает рынки КХЛ и НХЛ, у него есть коммуникация с менеджерами, главными тренерами, игроками», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Календарь ОИ-2022

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

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