Жамнов — о сборной России на Олимпиаде: Ковальчук точно не полетит в Пекин как игрок
Поделиться
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, может ли генеральный менеджер команды Илья Ковальчук отправиться на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай) в качестве игрока.
«Может ли Ковальчук возобновить карьеру, если НХЛ не поедет на Олимпиаду? Нет, у него есть своя ответственная работа в должности генерального менеджера. Он полностью погружён в свои обязанности, поэтому как игрок он точно не полетит в Пекин. Он прекрасно знает рынки КХЛ и НХЛ, у него есть коммуникация с менеджерами, главными тренерами, игроками», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
Комментарии
- 21 декабря 2021
-
16:29
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
14:27
-
14:09
-
13:54
-
13:29
-
13:13
-
12:59
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:45
-
10:35
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:18
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:16
-
08:08
-
07:59
-
07:50
-
07:39
Партнерский контент