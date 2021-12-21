«Мы постоянно догоняли «Даллас». Жаль, что в итоге не догнали». Эвасон — о 4:7 со «Старз»

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (4:7).



«У нас в этом матче не получился старт. Пару раз мы сыграли неудачно в начале матча. Но порадовало, что мы потом включились в игру, даже сравняли счёт, постоянно догоняли соперника. Жаль, что в итоге не догнали.



В конце матча уже было неважно. Мы уступали в три шайбы и надо было спасать игру. Думаю, у нас был бы шанс, не затяни мы смены», — цитирует Эвасона официальный сайт НХЛ.



«Миннесота» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, после 30 матчей имея в своём активе 40 баллов. В следующей по расписанию встрече «дикари» сыграют в гостях с «Виннипегом» (28 декабря).