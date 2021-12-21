«Ак Барс» подписал контракт с бывшим нападающим «Вашингтона»

Канадский форвард Эрик Фер пополнил состав «Ак Барса», сообщается на официальном сайте казанцев.

Контракт с 36-летним нападающим рассчитан до конца сезона-2021/2022.



Последние два сезона Фер провёл в Швейцарской национальной лиге, выступая за «Женеву-Серветт». В минувшем чемпионате ассистент капитана принял участие в 61 игре и набрал 48 (24+24) очка с показателем полезности «+14», дойдя до финальной серии плей-офф.



Эрик Фер родился 7 сентября 1985 года в Уинклере, Канада. Начинал играть в юношеской команде «Пембина Вэлли Хоукз», а с конца сезона-2000/2001 защищал цвета клуба Западной хоккейной лиги «Брэндон Вит Кингз».



В 2003-м году был выбран на драфте НХЛ под общим 18-м номером клубом «Вашингтон Кэпиталз». В сезоне-2005/2006 перебрался в систему «столичных». Выступая за фарм-клуб «Херши Беарс», стал обладателем Кубка Колдера. 18 декабря 2005 года Фер дебютировал в НХЛ в матче с «Флоридой Пантерз».



В 2011 году Фер был обменян в четвёртом раунде драфта НХЛ 2012 года в «Виннипег Джетс», локаутный сезон-2012/2013 он начал в составе финского ХПК. В 2013 году игрок вернулся в «Вашингтон», цвета которого защищал до конца сезона-2014/2015.



В 2015 году форвард на правах неограниченно свободного агента подписал контракт с «Питтсбург Пингвинз». В первый же сезон в составе «пингвинов» стал обладателем Кубка Стэнли, набрав 4 (3+1) очка в 23 матчах плей-офф. В 4-м матче финальной серии с «Сан-Хосе Шаркс» нападающий отличился заброшенной шайбой.



В 2017 году Фер был обменян в «Торонто Мэйпл Лифс» на Фрэнка Коррадо, но в первом же матче получил повреждение руки и пропустил остаток сезона. В 2018 году был обменян в «Сан-Хосе Шаркс». Свой последний сезон в НХЛ-2018/2019 провёл в составе «Миннесоты Уайлд». В общей сложности в чемпионатах НХЛ форвард отыграл 722 матча, в которых набрал 233 (122+111) очка при показателе полезности «+51».



C 2019 по 2021 год выступал в лиге Швейцарии в составе команды «Женева-Серветт», сыграл 105 матчей, в которых набрал 82 (39+43) очка при показателе полезности +23.



Фер — лучший снайпер и лучший бомбардир Западной хоккейной лиги (2004/2005), обладатель Кубка Колдера (2006), обладатель Кубка Стэнли (2016), обладатель Кубка Шпенглера (2019).