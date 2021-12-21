Генменеджер «Ак Барса» — о новичке Фере: выигрывал Кубок Стэнли. Знает, что нужно делать

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал решение заключить контракт с 36-летним канадским нападающим Эриком Фером.

«Фер — ещё один опытный хоккеист, который усилит нашу команду и добавит стабильности на льду. Он способен сыграть в центре и на фланге, хорош на вбрасываниях, готов выходить во всех спецбригадах. Считаем, что его обученность и опыт помогут ему быстро вписаться в команду. Эрик выигрывал Кубок Стэнли и знает, что нужно делать для победы в плей-офф, мы рассчитываем на его помощь», — приводит слова Валиуллина официальный сайт казанцев.

Напомним, ранее стало известно, что канадский форвард Эрик Фер пополнил состав «Ак Барса». Контракт с 36-летним нападающим рассчитан до конца сезона-2021/2022.