Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Ак Барса» — о новичке Фере: выигрывал Кубок Стэнли. Знает, что нужно делать

Генменеджер «Ак Барса» — о новичке Фере: выигрывал Кубок Стэнли. Знает, что нужно делать
Комментарии

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал решение заключить контракт с 36-летним канадским нападающим Эриком Фером.

«Фер — ещё один опытный хоккеист, который усилит нашу команду и добавит стабильности на льду. Он способен сыграть в центре и на фланге, хорош на вбрасываниях, готов выходить во всех спецбригадах. Считаем, что его обученность и опыт помогут ему быстро вписаться в команду. Эрик выигрывал Кубок Стэнли и знает, что нужно делать для победы в плей-офф, мы рассчитываем на его помощь», — приводит слова Валиуллина официальный сайт казанцев.

Напомним, ранее стало известно, что канадский форвард Эрик Фер пополнил состав «Ак Барса». Контракт с 36-летним нападающим рассчитан до конца сезона-2021/2022.

Новость по теме
«Ак Барс» подписал контракт с бывшим нападающим «Вашингтона»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021