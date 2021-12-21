Андрей Аршавин посетил академию омского «Авангарда»

Академию омского «Авангард» посетили несколько известных футбольных деятелей, сообщается на официальной странице команды в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в академию пришли директор департамента по развитию молодёжного футбола ФК «Зенит» Андрей Аршавин, заместитель генерального директора по спортивному развитию и юридическому сопровождению клуба Максим Погорелов и ведущий специалист административного отдела Никита Филиппов.



Гости оценили инфраструктуру академии: спортзалы, ледовые арены, медицинский и образовательный центры и гостиницу, а также приняли участие в большой презентации демоверсии IT-платформы. Руководящему составу «Зенита» рассказали о возможностях системы, об оценке навыков и статистике спортсменов, которая на ней доступна, а также о психологическом и медицинском сопровождении на платформе.