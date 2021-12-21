Журналист TSN: НХЛ и NHLPA согласны, что игроки НХЛ не будут участвовать в Олимпиаде

Североамериканский журналист и репортёр TSN Франк Серавалли на своей странице в «Твиттере» поделился информацией и мыслями о возможном отказе НХЛ отпускать игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Неудивительно, но НХЛ и NHLPA согласны с тем, что игроки НХЛ не будут участвовать в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Как только они уведомят МОК, будет сделано официальное объявление — возможно, уже сегодня, а может быть, позже на этой неделе.



Возникает вопрос: будут ли Олимпийские игры 2022 года перенесены на 2023 год?» — говорится в сообщении.

По неподтверждённой информации, НХЛ совместно с профсоюзом игроков лиги в данный момент готовит официальное заявление об отказе от поездки в Пекин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.



Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.