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Российский форвард «Торонто» Илья Михеев попал в COVID-протокол

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев попал в COVID-протокол
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Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев попал в COVID-протокол, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

В протокол также попали форвард Давид Кемпф, вратарь Петр Мразек, защитник Расмус Сандин, тренер вратарей Стив Бриер и несколько членов медперсонала.

Ранее Михеев сыграл в первом матче после травмы. Во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» он провёл на льду 15 минут 13 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0».

В середине октября форварду успешно провели операцию на большом пальце руки.

Напомним, 27-летний форвард «листьев» получил травму руки в выставочном матче с «Оттавой Сенаторз» (4:1). Михеев провёл на льду 5 минут и 4 секунды и отметился результативной передачей. Илья получил повреждение после неудачного падения на лёд из-за силового приёма защитника «Оттавы» Диллона Хитерингтона.

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