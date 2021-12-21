Российский форвард «Торонто» Илья Михеев попал в COVID-протокол

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев попал в COVID-протокол, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
В протокол также попали форвард Давид Кемпф, вратарь Петр Мразек, защитник Расмус Сандин, тренер вратарей Стив Бриер и несколько членов медперсонала.
Ранее Михеев сыграл в первом матче после травмы. Во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» он провёл на льду 15 минут 13 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0».
В середине октября форварду успешно провели операцию на большом пальце руки.
Напомним, 27-летний форвард «листьев» получил травму руки в выставочном матче с «Оттавой Сенаторз» (4:1). Михеев провёл на льду 5 минут и 4 секунды и отметился результативной передачей. Илья получил повреждение после неудачного падения на лёд из-за силового приёма защитника «Оттавы» Диллона Хитерингтона.
- 21 декабря 2021
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