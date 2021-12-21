Встреча между «Вашингтоном» и «Филадельфией» отменена. Это уже 50-й отменённый матч в НХЛ

Встреча «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» отменена, сообщает официальный сайт НХЛ. Это уже 50-й отменённый матч.

Новая дата будет определена позже.

Таким образом, завтра, 22 декабря, в Национальной хоккейной лиге состоится лишь один матч регулярного чемпионата — «Вегас Голден Найтс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Остальные девять матчей игрового дня, включая встречу «лётчиков» и «столичных», были перенесены.



Ранее стало известно, что НХЛ приостановит матчи чемпионата до Рождества. Лига и Ассоциация игроков сообщили, что матчи, запланированные на 23 декабря, будут отложены.



Напомним, клубы уйдут на выходные с 22 по 25 декабря. 26 декабря все игроки и персонал сдадут тесты на COVID-19. 27 декабря, если обстановка с заражениями будет стабильной, то матчи регулярного сезона возобновятся.



Матч между «Вегасом» и «Тампой» начнётся в 6:00 мск.