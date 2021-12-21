Финский вратарь «Сибири» — о победе на Кубке Первого канала: удивился, что все поздравили

Вратарь «Сибири» Харри Сятери прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» (2:1 ОТ) и рассказал о Кубке Первого канала.



«Как переключился с Евротура на КХЛ? Это примерно то же самое, что регулярный сезон. Сыграть в воскресенье, переехать в понедельник, сыграть во вторник. Никаких проблем.



Подколы в раздевалке? Подколов и шуток — не было. Наоборот, удивился, что все абсолютно меня поздравили с победой на Кубке.



Был ли в шоке, когда увидел пустые ворота у сборной России в овертайме? На самом деле я даже ожидал этого момента. Знали, что российская команда может так сделать, поэтому только обрадовался, когда забили.



Сегодня сделал победу и для Антона Красоткина? В прошлом матче вины Антона нет. Там было тяжёлое начало. Он вообще очень здорово играет в этом сезоне. И, конечно, это что-то вроде победы для него. Потому что всегда приятно обыгрывать команду, откуда ты родом.



Быстро ли понял, что каждая ошибка может всё решить? Такие матчи, когда решает одна ошибка, это вообще весь регулярный сезон. Поэтому ничего особенного. По всему сезону тоже один гол может решить многое.



«Сибирь» обошла в таблице «Авангард»? Всегда приятно опережать соперника по дерби", — передаёт корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.