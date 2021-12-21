«Локомотив» подписал контракт с форвардом Козуном и выменял защитника Гормли из «Динамо» Р

Нападающий Брэндoн Козун достиг договорённости с ярославским «Локомотивом», сообщается на официальной странице КХЛ в «Твиттере».



Хоккеист возвращается в команду, за которую выступал с 2016 по 2019 год и в составе которой стал бронзовым призёром Континентальной хоккейной лиги в 2017 году. Срок соглашения с 31-летним канадским форвардом рассчитан до конца сезона.



Отметим, что нынешний сезон нападающий начал в составе швейцарского клуба «Амбри-Пиотта». Козун принял участие в 24 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 9 (3+6) очков.

Кроме того, «Локомотив» произвёл обмен с рижским «Динамо», в результате которого получил защитника Брэндона Гормли. Взамен латвийская команда получила денежную компенсацию.