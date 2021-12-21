Московское «Динамо» уступило в овертайме «Сочи», у бело-голубых — 3 поражения в 4 матчах
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграло московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (2:2, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Назарова.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2021, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
ХК Сочи
Сочи
1:0 Якимов (Игумнов, Клинкхаммер) – 01:34' (5x5) 1:1 Точицкий – 03:11' (5x5) 1:2 Точицкий – 05:54' (5x5) 2:2 Рашевский (О'Делл, Белов) – 17:29' (5x5) 2:3 Николаев (Завгородний) – 62:40' (3x3)
На 2-й минуте Богдан Якимов вывел москвичей вперёд. Через полторы минуты Никита Точицкий сравнял счёт. Менее чем через три минуты Точицкий оформил дубль. На 18-й минуте Дмитрий Рашевский восстановил равенство в счёте. Победную шайбу в овертайме с передачи Дмитрия Завгороднего забросил Артём Николаев.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Москве сыграет с «Автомобилистом». «Сочи» в Подольске встретится с «Витязем». Оба матча пройдут 23 декабря.
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