Daily Faceoff: теперь олимпийской мечте Овечкина может прийти конец

Обозреватель Daily Faceoff Скотт Бёрнсайд поделился мыслями о том, чем станет возможный отказ НХЛ ехать на Олимпийские игры 2022 года в Пекин для капитана «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина.
«Трудно представить, что это не конец олимпийских моментов для Кросби и Овечкина. Трудно поверить, что ближе всего Овечкин подобрался к олимпийской медали в 2006-м, когда Россия всухую проиграла два последних матча, включая матч за бронзу с Чехией.
Помню, как в 2009 году Овечкин говорил, что поедет в Сочи, даже если игроки не смогут договориться с НХЛ об участии в Олимпиаде.
Теперь этой мечте Овечкина может прийти конец. Как и мечте Павелски, Кейна и, возможно, Тарасенко. Или мечте любого кандидата на Олимпиаду определённого возраста. Четыре года — долгий срок в ходе карьеры в НХЛ. И теперь, когда НХЛ отказывается от второй Олимпиады подряд, можем ли мы предполагать, что случится в 2026-м?» — приводит слова Бёрнсайда Daily Faceoff.
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