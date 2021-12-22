Видео из раздевалки «Сочи» после победы в матче с одним из лидеров «Запада» — «Динамо» М

Появилось видео из победной раздевалки «Сочи» после победы в матче с одним из лидером Западной конференции — московским «Динамо» (3:2 ОТ). Главный тренер сочинцев Андрей Назаров получил дисквалификацию на эту встречу, поэтому исполняющим обязанности наставника был Андрей Зюзин.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ХК «Сочи».

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (2:2, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Назарова. В составе сочинцев дубль оформил Никита Точицкий. Победную шайбу в овертайме с передачи Дмитрия Завгороднего забросил Артём Николаев.