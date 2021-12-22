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Матчи МЧМ-2022 на стадионе «Роджер Плэйс» пройдут при коронавирусных ограничениях

Матчи МЧМ-2022 на стадионе «Роджер Плэйс» пройдут при коронавирусных ограничениях
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Матчи молодежного чемпионата мира по хоккею в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» пройдут при коронавирусных ограничениях, сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли в своём «твиттере».

По данным источника, стадион можно будет заполнять только на 50 процентов. Также, на арене во время матча нельзя будет продавать еду и напитки.

На «Роджерс Плэйс» пройдут все матчи группы А, два полуфинала, матч за третье место и финал. Вместительность стадиона составляет 18 641 человек.

Календарь матчей МЧМ-2022

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии. Первый матч на турнире подопечные Сергея Зубова проведут в понедельник, 27 декабря, с шведской сборной. Стартовое вбрасывание состоится в 0:30 по московскому времени.

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