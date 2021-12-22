Каспарайтис — об Олимпиаде: то, что сейчас творится в НХЛ, это просто ужасно

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис высказался о возможном отказе НХЛ отпускать игроков на Олимпийские игры 2022 года.
«То, что сейчас творится в НХЛ, это просто ужасно. Мне хочется услышать официальную информацию. Олимпиада будет в феврале, ещё есть несколько недель. Главная проблема в том, что сейчас в США и Канаде распространяется новый вид вируса – «Омикрон». Ковид-протокол расширяется, кто-то играет, кто-то – нет. Одно дело, если ты сам не можешь поехать, а другое – если тебе запрещают. Выбор должен быть. Любой спортсмен должен и всегда будет стремиться к участию в Олимпиаде», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Ранее сообщалось, что НХЛ совместно с профсоюзом игроков лиги в данный момент готовит официальное заявление об отказе от поездки в Пекин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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