Зак Веренски: мой лучший подарок на Новый год – это клюшка, как у Дацюка

24-летний американский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски ответил на вопрос о лучшем полученном на Новый год подарке.

«Мне было 10 или 11 лет, когда родители подарили мне клюшку Reebok O. Ну помните, с дырками в рукоятке? Её ещё Павел Дацюк использовал.

Дацюк был моим любимым игроком, поэтому я был просто на седьмом небе! Там даже была надпись «Datsyuk» и загиб крюка — точь-в-точь как у него. Это лучший мой подарок в жизни. По крайней мере, по степени моего восторга», — приводит слова Веренски русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Напомним, что Дацюк провёл в НХЛ 953 матча, в которых набрал 918 (318+604) очков при показателе полезности «+249». На протяжении всех 14 сезонов Павел выступал в составе «Детройт Ред Уингз», став двукратным обладателем Кубка Стэнли.