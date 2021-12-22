Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Зак Веренски: мой лучший подарок на Новый год – это клюшка, как у Дацюка

Зак Веренски: мой лучший подарок на Новый год – это клюшка, как у Дацюка
Комментарии

24-летний американский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски ответил на вопрос о лучшем полученном на Новый год подарке.

«Мне было 10 или 11 лет, когда родители подарили мне клюшку Reebok O. Ну помните, с дырками в рукоятке? Её ещё Павел Дацюк использовал.

Дацюк был моим любимым игроком, поэтому я был просто на седьмом небе! Там даже была надпись «Datsyuk» и загиб крюка — точь-в-точь как у него. Это лучший мой подарок в жизни. По крайней мере, по степени моего восторга», — приводит слова Веренски русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Напомним, что Дацюк провёл в НХЛ 953 матча, в которых набрал 918 (318+604) очков при показателе полезности «+249». На протяжении всех 14 сезонов Павел выступал в составе «Детройт Ред Уингз», став двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Новость по теме
Веренски назвал заброшенную шайбу в игре с «Детройтом» одной из самых странных в карьере
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021