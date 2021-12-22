Герин не будет генменеджером сборной США на ОИ из-за отказа НХЛ от Игр

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин не будет на этой должности в сборной США на Олимпиаде из-за отказа НХЛ от Олимпийских игр. Ожидается, что Джон Ванбисбрук займёт его место, сообщает журналист Грек Вышински в «Твиттере».

Ранее генменеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин был назначен генеральным менеджером сборной США на Олимпийских играх в Пекине (Китай) в 2022 году. Его помощником стал генменеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри.

Изначально Герин должен был стать помощником генерального менеджера – Стэна Боумэна, но после расследования, связанного с насилием в «Чикаго Блэкхоукс», Боуэмен ушёл в отставку.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига приняла окончательное решение не отпускать игроков на Олимпиаду-2022 в Китае. Официально об этом должно быть объявлено в течение сегодняшнего дня, утверждал инсайдер Даррен Дрегер.