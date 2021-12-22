НХЛ не сможет провести часть перенесённых матчей во время ОИ из-за занятости арен

НХЛ планирует использовать изначально запланированный в календаре олимпийский перерыв для проведения перенесённых из-за коронавируса матчей, но может столкнуться со сложностями из-за графика мероприятий на аренах, сообщает ESPN.



По информации источника, на первый план для лиги теперь выходит вопрос составления нового календаря. Олимпийская пауза была запланирована с 6 по 22 февраля.



Сообщается, что НХЛ, по-видимому, не сможет провести все перенесённые матчи в эти 2 недели в связи с занятостью арен.



При составлении двойного календаря сезона лига просила оставлять окна на случай отказа от Олимпиады, но многие арены всё равно запланировали другие мероприятия из-за необходимости компенсировать потерю доходов во время пандемии.



Таким образом, в феврале у команд НХЛ, вероятно, всё равно будет какой-то перерыв. Генеральный менеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл сообщил, что вопрос о его продолжительности будет предметом обсуждения между лигой и профсоюзом. По его словам, не исключён и вариант с продлением регулярного чемпионата на неделю.