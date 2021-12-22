Третьяк рассказал, почему сборная России играла на Кубке Первого канала в советской форме

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, почему сборная России играла в ретроформе на Кубке Первого канала.
«Сборная России на Кубке Первого канала играла в форме советской команды, чтобы отдать дань уважения ветеранам отечественного хоккея.
И я, и ветераны восприняли это очень хорошо – это традиции, никакой политики нет, как хотят представить в Европе. Мы никого не пугаем, мы просто вспоминаем свою историю, и нам это никто не запретит. Мы хотим вспомнить тех людей, которые отдали жизнь ради побед. Это традиции, и мы хотим, чтобы наши молодые игроки это помнили, эта форма обязывает наших хоккеистов вспомнить наших ветеранов», – цитирует Третьяка ТАСС.
Напомним, на Кубке Первого канала сборная России заняла второе место, уступив команде Финляндии после овертайма.
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