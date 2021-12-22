Прошкин: Кадейкин может хорошо сыграть в атаке и обороне, он очень универсален

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин рассказал, почему нападающий Александр Кадейкин в играх за сборную России на Кубке Первого канала действовал в ином стиле, чем в матчах за «Салават Юлаев».

«Если у игрока есть время и доверие тренеров, то он может по-другому раскрыться. В клубе он растёт и играет в большинстве. Александр – габаритный парень, он может в большинстве создавать трафик на пятаке, сыграть в пас. Но в сборной тренеры подбирают игроков под конкретное игровое задание. Кадейкин может и в нападении хорошо сыграть, и на вбрасываниях, и в большинстве, а также в обороне. Поэтому он очень универсален, и тренеры могут использовать его в разных ролях, что мы и увидели.

Игра на вбрасываниях важна, но это один из компонентов. Если ты умеешь только вбрасывания выигрывать, тебя не возьмут в сборную. Но, конечно, при выборе состава на Олимпиаду будут учитываться различные факторы. Мелочи многое решают, особенно на таких турнирах», – сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.