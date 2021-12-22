Стал известен капитан молодёжной сборной России и его ассистенты на МЧМ-2022

Стал известен капитан молодёжной сборной России и его ассистенты на молодёжном чемпионате мира – 2022.
Капитаном команды выбран Марат Хуснутдинов, его ассистенты Шакир Мухамадуллин, Никита Чибриков, Кирилл Кирсанов, Дмитрий Злодеев и Иван Зинченко.
Состав сборной России на МЧМ-2022.
Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).
Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все – СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» М), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).
Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» М), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарёв (оба — «Спартак»), Семён Демидов, Матвей Мичков, Фёдор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все – СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург» Мг).
Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.
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