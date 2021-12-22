Фридман: НХЛ должна найти время для Кубка мира как можно скорее
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Известный инсайдер Эллиотт Фридман поделился мнением о возможном решении НХЛ не ехать на Олимпиаду.
«Прошли восемь лет с последней Олимпиады с лучшими против лучших и шесть лет с последнего Кубка мира. Это не главный приоритет прямо сейчас, когда «омикрон» шагает по миру, но НХЛ и профсоюз должны найти время для Кубка мира как можно скорее.
Ещё один раз Кросби сможет сыграть за Канаду, а Овечкин — за Россию, пока они находятся на пике своих возможностей. Позовите шведов, финнов, чехов, словаков и всех остальных, кто хочет испортить североамериканский нарратив. Ждать ещё четыре года — не вариант. Хотя, наверное, вариант, но очень тупой», – сказал Фридман.
Ранее сообщалось, что 22 декабря НХЛ официально объявит о решении не ехать на Игры.
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