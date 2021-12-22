Реган — об Олимпиаде: у болельщиков украли шанс увидеть турнир лучших

Обозреватель NBC Sports Джей Джей Реган поделился мнением о возможном решении НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду.



«Если даже поездки между США и Канадой стали проблемой, разве смогут игроки безопасно слетать в Китай и обратно? Угроза остаться в Китае на 3-5 недель внезапно стала реальной в связи с распространением «омикрона». Плюс у лиги появился обоснованный аргумент — двухнедельная пауза будет нужна, чтобы перенести отложенные матчи.



Отказ от Олимпиады выглядел неизбежным, но это всё равно прискорбно. У хоккейных болельщиков украли шанс увидеть турнир лучших против лучших с такими звёздами, как Макдэвид, Мэттьюс, Панарин, Ахо, Куинн Хьюз, Нюландер, Маккиннон, Хедман, Макар, Фокс, Василевский, Шестёркин, Хеллебайк, Сарос, Гибсон — у всех них ещё не было шанса сыграть на Олимпиаде.



Это решение также оставляет сомнения относительно олимпийского будущего таких игроков, как Овечкин. Александру 36 лет, следующие Игры через четыре года, Овечкин уже сыграл на своей последней Олимпиаде?



Разочарование от невозможности сыграть на этой Олимпиаде может сподвигнуть к Кубку мира в ближайшем будущем. В то время как участие в Олимпиаде является щекотливым вопросом для лиги и профсоюза, в вопросе Кубка мира НХЛ была более сговорчивой в прошлом, так как этот турнир организуется и проводится под эгидой НХЛ, а не МОК, и НХЛ может получать с него прибыль. Мы не сможем увидеть игроков НХЛ на Олимпиаде ещё четыре года, но это не значит, что надежды на большой международный турнир окончательно разрушены», – сказал Реган.