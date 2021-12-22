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Вайсфельд: не понимаю, что не получается у «Локомотива». Сложно смотреть их скучный хоккей

Вайсфельд: не понимаю, что не получается у «Локомотива». Сложно смотреть их скучный хоккей
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о неровном выступлении «Локомотива» под руководством Игоря Никитина.

«Я вообще не понимаю, что не получается у «Локомотива». Не было никаких предпосылок к тому, чтобы они вот так играли. В конце прошлого сезона они выступали просто здорово, и можно сказать, что ЦСКА чудом прошёл их в плей-офф, победив в седьмом матче. В межсезонье «Локомотив» усилился и, по идее, должен был ещё лучше выглядеть в этом сезоне.

Но они начали очень плохо со Скабелкой, хотя к этому и не было никаких предпосылок. Убрали Скабелку – поставили Никитина. И вроде бы начали выигрывать, а потом вдруг опять скучный хоккей, который просто сложно смотреть. Затрудняюсь сказать, в чём причина, потому что никаких объективных предпосылок к тому, чтобы они вот так играли, я не вижу», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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