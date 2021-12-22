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Вайсфельд: «Сибирь» играет на своём уровне. Каков уровень игроков, такую игру и показывают

Вайсфельд: «Сибирь» играет на своём уровне. Каков уровень игроков, такую игру и показывают
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о выступлении «Сибири», которая после серии удачных результатов поднялась на шестое место в Восточной конференции.

«В «Сибири» собраны квалифицированные игроки, и здесь, скорее, удивительно не то, что они выправили свою ситуацию. Удивительно, как плохо они начали сезон. Понятно, что вначале их подвели травмы, но сейчас команда играет так, как и должна, показывая свой уровень.

Во вчерашнем матче меня больше удивил «Локомотив», чем «Сибирь». Новосибирская команда сыграла так, как она сейчас и играет. Скажем так – каков уровень игроков, такую игру они показывают. А вот игра «Локомотива» меня удивила больше», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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