Вайсфельд: «Сибирь» играет на своём уровне. Каков уровень игроков, такую игру и показывают

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о выступлении «Сибири», которая после серии удачных результатов поднялась на шестое место в Восточной конференции.
«В «Сибири» собраны квалифицированные игроки, и здесь, скорее, удивительно не то, что они выправили свою ситуацию. Удивительно, как плохо они начали сезон. Понятно, что вначале их подвели травмы, но сейчас команда играет так, как и должна, показывая свой уровень.
Во вчерашнем матче меня больше удивил «Локомотив», чем «Сибирь». Новосибирская команда сыграла так, как она сейчас и играет. Скажем так – каков уровень игроков, такую игру они показывают. А вот игра «Локомотива» меня удивила больше», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 22 декабря 2021
-
16:20
-
15:42
-
15:30
-
15:16
-
15:09
-
14:35
-
14:24
-
13:56
-
12:58
-
12:44
-
12:21
-
11:12
-
11:00
-
10:45
-
10:28
-
10:23
-
09:48
-
09:33
-
09:22
-
09:15
-
08:57
-
08:45
-
08:28
-
07:35
-
07:00
-
06:03
-
05:34
-
05:19
-
04:52
-
04:20
-
02:55
-
00:18
-
00:09
- 21 декабря 2021
-
23:52
-
23:45