Вайсфельд: просто удивлён трансферами «Локомотива». Не понимаю, в чём идея

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о последних трансферах «Локомотива», который накануне подписал контракт с канадским нападающим Брэндоном Козуном и выменял из рижского «Динамо» канадского защитника Брэндона Гормли.

«Я просто удивлён теми трансферами, которые они сейчас сделали. По-моему, в этом сезоне у Козуна три очка в 24 матчах в Швейцарии. Перехода Гормли тоже не понимаю. Я всегда пытаюсь найти хоть какие-нибудь аргументы, но в данном случае не понимаю, в чём идея во всей этой истории.

По трансферам «Ак Барса» сложно сказать. Но, когда берут возрастных игроков, наверное, идея заключается в том, что они опытные хоккеисты и должны хорошо сыграть в плей-офф. Но я всегда говорю, что, когда делают такие экзотические трансферы, нужно, чтобы их объясняли. Поэтому тут нужно объяснение от Казани», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.