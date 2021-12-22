Ковальчук — об Олимпиаде: Овечкин — патриот, вожак. Если будет мизерный шанс, он приедет

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук считает, что российские хоккеисты из НХЛ сыграют на Олимпиаде в Пекине, если лига им разрешит.

«Звёздные канадцы — Таварес, Макдэвид, Кросби не горят желанием ехать на Олимпиаду, потому что есть опасение надолго попасть в ковид-протокол? Тяжело каждому в голову залезть. Каждый относится к этим турнирам по-разному. А мы воспитаны на Олимпийских играх, на примере наших чемпионов. Поэтому Олимпиада и игра за сборную для нас всегда были в приоритете. А вот канадцы воспитывались на Кубке Стэнли, поэтому их тоже можно понять.



Овечкин в «Вашингтоне» и Овечкин в сборной России — разные игроки? Почему? Александр Овечкин — трёхкратный чемпион мира. Это о многом говорит. Александр Овечкин по первому зову приезжает в сборную России. И это о многом говорит. Александр Овечкин — патриот нашей страны. Человек, который играет за сборную с травмами. Может, вам какие-то моменты не рассказывали, но я это знаю точно. Таких людей очень мало. Можно пересчитать по пальцам одной руки. Овечкин — настоящий лидер, вожак. Если будет хоть мизерный шанс, я уверен, Овечкин приедет на Олимпиаду.



Что бы я выбрал, будь сейчас игроком НХЛ: поехать на Олимпиаду, но при этом потерять часть зарплаты или остаться при деньгах, но без Пекина? Мой выбор будет однозначным. И наши ребята, кто сейчас выступают в НХЛ, даже думать два раза не станут. Если будет такая возможность, они все с удовольствием поедут на Олимпиаду. Но повторю, что это сейчас зависит не от нас. Так что дождёмся официальных новостей», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».