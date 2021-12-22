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НХЛ может объявить решение по Олимпиаде в течение часа

НХЛ может объявить решение по Олимпиаде в течение часа
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Национальная хоккейная лига приняла решение не отпускать игроков на Олимпийские игры в Пекине. Официально об этом должно быть объявлено примерно в 18:00 мск, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Ранее Национальная хоккейная лига объявила о приостановке сезона до 27 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции.

В начале сентября было объявлено о том, что хоккеисты из НХЛ приедут в Пекин, но лига сохраняет за собой право изменить решение до 10 января. Если это произойдёт после 10 января, то НХЛ придётся возместить все убытки (например, оплату федерациями страховок).

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир начнётся 9 февраля.

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