НХЛ может объявить решение по Олимпиаде в течение часа
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Национальная хоккейная лига приняла решение не отпускать игроков на Олимпийские игры в Пекине. Официально об этом должно быть объявлено примерно в 18:00 мск, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
Ранее Национальная хоккейная лига объявила о приостановке сезона до 27 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции.
В начале сентября было объявлено о том, что хоккеисты из НХЛ приедут в Пекин, но лига сохраняет за собой право изменить решение до 10 января. Если это произойдёт после 10 января, то НХЛ придётся возместить все убытки (например, оплату федерациями страховок).
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир начнётся 9 февраля.
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