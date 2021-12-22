Комиссар НХЛ прокомментировал решение отказаться от участия в Олимпийских играх 2022 года

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение об отказе лиги от участия в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
«Национальная хоккейная лига уважает и восхищается желанием игроков НХЛ представлять свои страны и участвовать в турнире лучших из лучших. Соответственно, мы как можно дольше ждали этого решения, изучая все доступные варианты, позволяющие нашим игрокам принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года.
К сожалению, учитывая серьёзное нарушение календаря регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с коронавирусом (к 23 декабря уже отложены 50 матчей), наше участие в Олимпийских играх стало невозможным.
Вне всяких сомнений, мы признаём и ценим усилия, приложенные Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией хоккея и Организационным комитетом Олимпиады по приёму игроков НХЛ, но нынешние обстоятельства не позволяют нам продолжить эту работу, несмотря на все наши усилия. Мы с нетерпением ждём поездки на Олимпиаду в 2026 году», — приводит пресс-служба НХЛ слова комиссара лиги Гэри Беттмэна.
- 22 декабря 2021
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