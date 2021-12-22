Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Беттмэн рассказал, на что НХЛ потратит время Олимпийских игр — 2022

Беттмэн рассказал, на что НХЛ потратит время Олимпийских игр — 2022
Комментарии

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение об отказе лиги от участия в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Нашей главной задачей было и остаётся ответственное и безопасное проведение всех матчей регулярного чемпионата НХЛ и розыгрыша Кубка Стэнли в установленные сроки. Поэтому, когда снова будут введены строгие протоколы здравоохранения, мы начнём использовать доступные даты в период с 6 по 20 февраля, изначально предназначенные для нашего участия в Олимпийских играх, для изменения графика матчей, которые уже были или ещё могут быть отложены», — приводит пресс-служба НХЛ слова комиссара лиги Гэри Беттмэна.

Напомним, Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Олимпиаду и все мечты – в мусорную корзину! Решение НХЛ разбило хоккею сердце Олимпиаду и все мечты – в мусорную корзину! Решение НХЛ разбило хоккею сердце
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021