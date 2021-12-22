Беттмэн рассказал, на что НХЛ потратит время Олимпийских игр — 2022

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение об отказе лиги от участия в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Нашей главной задачей было и остаётся ответственное и безопасное проведение всех матчей регулярного чемпионата НХЛ и розыгрыша Кубка Стэнли в установленные сроки. Поэтому, когда снова будут введены строгие протоколы здравоохранения, мы начнём использовать доступные даты в период с 6 по 20 февраля, изначально предназначенные для нашего участия в Олимпийских играх, для изменения графика матчей, которые уже были или ещё могут быть отложены», — приводит пресс-служба НХЛ слова комиссара лиги Гэри Беттмэна.

Напомним, Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.