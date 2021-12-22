Президент ИИХФ поделился мнением о решении НХЛ отказаться от участия в Олимпийских играх

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф прокомментировал решение НХЛ отказаться от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«Хотя мы расстроены решением НХЛ и профсоюза игроков, но полностью понимаем, какие обстоятельства вынудили их пойти на такие меры. В обсуждениях с МОК, оргкомитетом Пекина, НХЛ и профсоюзом мы действовали с пониманием, что такой сценарий возможен. Было шоком увидеть, как COVID так быстро повлиял на календарь НХЛ, и понимаем, что решение лиги продиктовано здоровьем и безопасностью их игроков.
Благодарю Гэри Беттмэна, Билла Дэйли и Дона Фера за желание общаться и обсуждать, которое привело к соглашению по возвращению НХЛ на Олимпиаду. Ждём дальнейших обсуждений, чтобы гарантировать участие игроков НХЛ в ОИ-2026 и далее», — приводит слова Люка Тардифа официальный сайт ИИХФ.
- 22 декабря 2021
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