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Фетисов отреагировал на решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2022

Фетисов отреагировал на решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2022
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал решение НХЛ отказаться от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Это было ожидаемо и неожидаемо. Раз принято решение, значит, надо готовить сборную вместе с игроками, которые выступают в КХЛ. Конечно, хотелось посмотреть хоккей другого уровня, но надеюсь, что европейский хоккей будет хорошего качества. Будем надеяться, что наши ребята повторят успех прошлой Олимпиады», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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