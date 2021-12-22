«Сдам билеты и не полечу в Китай». Сушинский — об отказе НХЛ от участия в ОИ-2022 в Пекине

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский поделился мнением об отказе НХЛ от поездки на Олимпийские игры — 2022.



«Очень плохо, что НХЛ всё-таки отказалась от участия в Олимпийских играх. Понятно, что расстроятся все: болельщики, тренеры, все специалисты. Лично я сдам билеты и не полечу в Китай. Сложно говорить, состоятся ли в итоге Олимпийские игры — эти вопросы надо задавать организаторам, но в данном случае мне жаль.



Не скажу, что отказ НХЛ от поездки на Олимпиаду автоматически делает сборную России фаворитом. Тем более сейчас в сборной меньше звёзд, чем на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Возможно, что будет легче защитить титул. Шансов будет всё-таки больше, чем если бы была НХЛ», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.