«Сдам билеты и не полечу в Китай». Сушинский — об отказе НХЛ от участия в ОИ-2022 в Пекине

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский поделился мнением об отказе НХЛ от поездки на Олимпийские игры — 2022.
«Очень плохо, что НХЛ всё-таки отказалась от участия в Олимпийских играх. Понятно, что расстроятся все: болельщики, тренеры, все специалисты. Лично я сдам билеты и не полечу в Китай. Сложно говорить, состоятся ли в итоге Олимпийские игры — эти вопросы надо задавать организаторам, но в данном случае мне жаль.
Не скажу, что отказ НХЛ от поездки на Олимпиаду автоматически делает сборную России фаворитом. Тем более сейчас в сборной меньше звёзд, чем на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Возможно, что будет легче защитить титул. Шансов будет всё-таки больше, чем если бы была НХЛ», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 22 декабря 2021
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