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Будете ли вы смотреть хоккей на Олимпиаде без игроков НХЛ?

Будете ли вы смотреть хоккей на Олимпиаде без игроков НХЛ?
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Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Будете ли вы смотреть хоккей на Олимпиаде без игроков НХЛ

Пройти опрос можно на сайте Quiz.

Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае в соответствии с законодательством Китая период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель.

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